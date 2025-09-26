Российский электромобиль «Атом» прошел сертификацию

Таксомоторная версия отличается отсутствием пассажирского сиденья рядом с водителем

Отечественный электромобиль «Атом» получил «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), сообщает телеграм-канал «Автопоток». Согласно документам, официальное название модели — КАМА-2185.

Новинка будет выпускаться в двух версиях: базовой и специализированной для работы в такси. Таксомоторная версия отличается отсутствием пассажирского сиденья рядом с водителем, которое заменено местом для багажа. Эта версия была представлена в августе на Международном Евразийском форуме «Такси» (МЕФТ-2025).

Электромобиль «Атом» активно готовится к производству. Пресс-служба бренда сообщала летом этого года о завершении оснащения производственной площадки в Москве для конвейерной сборки и проведении тестовой сборки электрокаров.



Ранее на Международном евразийском форуме «Такси» в Москве была представлена такси-версия электромобиля. Директор по продажам «Атома» Максим Бардин сообщал, что количество предзаказов на основной электрокар превысило 105 тысяч.

Проект электромобиля «Атом» реализует АО «Кама». Предсерийный образец был представлен в конце 2024 года. В 2025 году начнет работу сервисный центр для предсерийных электромобилей, где будет проводиться отработка технологий обслуживания и подготовка специалистов. Серийное производство «Атома» запланировано на заводе «Москвич». Получение ОТТС — важный шаг на пути к началу серийного производства и выходу электромобиля на рынок.

Рената Валеева