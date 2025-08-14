Новости авто

«Атом» создал электронные инструкции для эксплуатации электромобиля

20:13, 14.08.2025

Первая часть документа содержит инструкции по основным функциям: открытию автомобиля, зарядке, настройке кресел и другим базовым операциям

Фото: взято с сайта atom.auto

Разработчики российского электромобиля «Атом» представили электронные инструкции по эксплуатации для будущих владельцев и подробное руководство по обслуживанию для сервисных партнеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для владельцев «Атома» будет доступно подробное электронное руководство на сайте компании. Первая часть документа содержит инструкции по основным функциям: открытию автомобиля, зарядке, настройке кресел и другим базовым операциям. Вторая часть посвящена цифровым возможностям электромобиля.

Для сервисных партнеров «Атома» разработано руководство по ремонту, которое сейчас проходит проверку на предсерийных прототипах.

— Оно включает в себя более 1 200 страниц с информацией о том, как обслуживать механическую часть, кузов, лакокрасочное покрытие и другие элементы электромобиля. С этим документом уже работают специалисты сервисных партнеров «Атома», — сообщил руководитель инженерного отдела послепродажного обслуживания «Атома» Михаил Мельников.

Сегодня в Москве на Международном евразийском форуме «Такси» была представлена такси-версия электромобиля «Атом». По информации, озвученной директором по продажам «Атома» Максимом Бардиным, количество предзаказов на основной электрокар превысило 105 тысяч.

Проект российского электромобиля «Атом» реализует АО «Кама». Предсерийный образец был представлен в конце 2024 года. В 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей «Атом», где будет проводиться отработка технологий обслуживания и подготовка технических специалистов. Серийное производство электромобиля «Атом» запланировано на 2025 год на заводе «Москвич».

Рената Валеева

