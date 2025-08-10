На вторичном авторынке Татарстана зафиксировали снижение цен

Самыми дешевыми оказались модели Lada

Фото: Динар Фатыхов

За последний год на рынке подержанных автомобилей в Татарстане наблюдается существенное снижение цен. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле 2025 года составила 890 950 рублей, что на 2% ниже показателей этого же периода прошлого года. Такими результатами исследования поделился сервис «Авито Авто».

Наибольшее падение зафиксировано у автомобилей Chevrolet (-10,9%), Renault (-5,7%), Mazda (-4,4%), Hyundai (-4%) и Kia (-0,6%).

Среди отдельных моделей наиболее существенное снижение цен продемонстрировали Lada Largus (-14,2%), Lada Kalina (-13,2%), Lada Priora (-12,5%), Ford Focus (-10,4%) и Volkswagen Polo (-9,3%).

— Несмотря на то, что относительно июня этого года цены на большинство популярных моделей не изменились, мы видим, что на вторичном рынке в 2025 году в целом снижение цен на ряд моделей стало устойчивым трендом, — прокомментировал ситуацию Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

С начала 2025 года цены на подержанные автомобили также продолжили снижаться. Лидерами по падению цен стали автомобили марки Renault (-3,5%), Lada (-2,3%), Chevrolet (-2%) и Mazda (-0,8%). Среди моделей наибольшее снижение продемонстрировали Lada Priora (-8,2%), Mercedes-Benz E-класс (-7,8%), Lada Kalina (-7,3%), Ford Focus (-6,2%) и Volkswagen Polo (-4%).

Сейчас в Татарстане средняя цена автомобиля на первичном рынке снизилась до 2,62 млн рублей.

Наталья Жирнова