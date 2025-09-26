Центробанк опубликовал график заседаний по ключевой ставке на 2026 год

Первое собрание состоится 13 февраля

Центральный банк России опубликовал расписание заседаний совета директоров, на которых будет рассматриваться вопрос ключевой ставки в 2026 году.

Первое заседание состоится 13 февраля и будет носить статус опорного. Это означает, что, помимо решения по ставке, участники получат доступ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу, комментарию к нему и резюме обсуждения.

Последующие заседания совета директоров запланированы на 20 марта и 24 апреля, причем апрельское заседание также будет опорным.

В летний период заседания назначены на 19 июня и 24 июля, которое станет главным за лето. Осенью банк проведет заседания 11 сентября и 23 октября, последнее из которых также будет опорным. Заключительное в 2026 году заседание запланировано на 18 декабря.

Наталья Жирнова