Минфин России готовит повышение НДС до 22%

Об этом сказано в проекте бюджета на 2026—2028 года

Минфин России подготовил ряд изменений в Налоговый кодекс, направленных на усиление финансирования сферы обороны и безопасности. Ключевым предложением стало повышение НДС. Об этом сказано в проекте бюджета на 2026—2028 года.

Стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) поднимется с 20 до 22%.

При этом власти гарантируют сохранение льготной ставки НДС в размере 10% для соцзначимых товаров. Данная мера коснется продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинской продукции и товаров для детей.

Значительные изменения также затронут сферу букмекерского бизнеса. Предлагается ввести новый налог на игорный бизнес в размере 5% от суммы принятых ставок. Дополнительно планируется повышение налога на прибыль для букмекерских компаний до 25%.

По данному бюджетному проекту российские семьи с детьми смогут получать дополнительные выплаты.

Наталья Жирнова