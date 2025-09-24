Новости общества

В Татарстане избрали глав ряда районов республики

19:51, 24.09.2025

Решение приняли на первых заседаниях представительных органов местного самоуправления

Сегодня, 24 сентября, на первых заседаниях представительных органов местного самоуправления в Татарстане избрали руководителей ряда районов республики. Главами были назначены:

  • Агрызского района — Ленар Нургаянов;
  • Алькеевского района — Александр Никошин;
  • Апастовского района — Айрат Зиганшин;
  • Арского района — Алмаз Хисамутдинов;
  • Балтасинского района — Рамиль Нутфуллин;
  • Камско-Устьинского района — Наиль Вазыхов;
  • Лаишевского района — Ильдус Зарипов;
  • Лениногорского района — Марат Гирфанов;
  • Менделеевского района — Роберт Искандаров;
  • Нурлатского района — Дамир Ишкинеев;
  • Пестречинского района — Раис Сулейманов;
  • Сабинского района — Раис Минниханов;
  • Тюлячинского района — Айрат Фатхуллин;
  • Чистопольского района — Дмитрий Иванов;
  • Ютазинского района — Аяз Шафигуллин.

Напомним, руководителем Нижнекамского района сегодня был избран Радмир Беляев, Елабужского — Рустем Нуриев, Альметьевского — Гюзель Хабутдинова.

Галия Гарифуллина

