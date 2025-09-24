В Татарстане избрали глав ряда районов республики
Решение приняли на первых заседаниях представительных органов местного самоуправления
Сегодня, 24 сентября, на первых заседаниях представительных органов местного самоуправления в Татарстане избрали руководителей ряда районов республики. Главами были назначены:
- Агрызского района — Ленар Нургаянов;
- Алькеевского района — Александр Никошин;
- Апастовского района — Айрат Зиганшин;
- Арского района — Алмаз Хисамутдинов;
- Балтасинского района — Рамиль Нутфуллин;
- Камско-Устьинского района — Наиль Вазыхов;
- Лаишевского района — Ильдус Зарипов;
- Лениногорского района — Марат Гирфанов;
- Менделеевского района — Роберт Искандаров;
- Нурлатского района — Дамир Ишкинеев;
- Пестречинского района — Раис Сулейманов;
- Сабинского района — Раис Минниханов;
- Тюлячинского района — Айрат Фатхуллин;
- Чистопольского района — Дмитрий Иванов;
- Ютазинского района — Аяз Шафигуллин.
Напомним, руководителем Нижнекамского района сегодня был избран Радмир Беляев, Елабужского — Рустем Нуриев, Альметьевского — Гюзель Хабутдинова.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».