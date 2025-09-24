Новости общества

Радмир Беляев возглавил Нижнекамский район

11:40, 24.09.2025

Ранее он стал мэром Нижнекамска

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Депутаты единогласно избрали Радмира Беляева руководителем района на первой сессии V созыва Совета Нижнекамского района. Решение было принято в ходе открытого голосования.

Заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов лично поддержал кандидатуру Радмира Беляева. Свое одобрение также выразили депутат Госдумы Айдар Метшин, депутаты Госсовета республики Марат Фаляхов и Рустем Усманов.

— Развитая промышленность, устойчивая экономика, выгодное географическое положение, активное сообщество предпринимателей и поддержка республики дают нам возможность не просто держать высокую планку, но и уверенно смотреть в будущее, формируя новые точки роста. Наша цель — добиться, чтобы каждый житель района, где бы он ни находился, жил в комфорте, имел возможности для развития и ощущал себя счастливым, а имя Нижнекамска зазвучало на всю страну, — заявил Беляев в своей речи.

Ранее Беляев был избран мэром города Нижнекамска и новым главой исполкома Нижнекамского района.

Наталья Жирнова

