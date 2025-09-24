Гюзель Хабутдинову избрали главой Альметьевского района Татарстана
Решение было принято единогласно
Гюзель Хабутдинову единогласно избрали главой Альметьевского района Татарстана. Она стала второй женщиной — главой района в истории республики, сообщили в администрации Альметьевска.
— Решение приняли депутаты Совета Альметьевского района на первой сессии V cозыва путем тайного голосования. После оглашения решения депутаты и приглашенные поздравили Гюзель Хабутдинову с избранием. Она поблагодарила коллег за оказанное доверие, принесла присягу и официально вступила в должность, — говорится в публикации.
Замглавы района на постоянной основе назначена Роза Афлятунова, на непостоянной основе — Андрей Зимин. Исполняющим обязанности руководителя исполкома района до проведения конкурса станет Айдар Каюмов.
Вчера Гюзель Хабутдинова стала мэром Альметьевска. Ранее она занимала должность руководителя исполкома.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».