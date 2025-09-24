Рустема Нуриева переизбрали главой Елабужского района

Ранее он стал мэром Елабуги

Фото: Мария Зверева

На заседании Совета Елабужского района Рустема Нуриева переизбрали главой района. Его кандидатуру представил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин от имени раиса республики Рустама Минниханова.

— Рустем Мидхатович Нуриев вам хорошо известен. Он успешно возглавляет район на протяжении последних 6 лет. За этот период благодаря активному участию муниципального района в различных программах достигнуты значительные результаты, — отметил Загидуллин.

Отмечается, что среди достижений района за последние годы при Нуриеве — открытие полилингвальной школы «Адымнар» и реконструкция Университетской школы. В рамках национального проекта «Образование» было капитально отремонтировано 20 пищеблоков и создано 7 образовательных зон «Точки роста». Особое внимание уделено транспортной доступности: в 2024 году при поддержке ОЭЗ «Алабуга» были возведены важные транспортные развязки — «Южное» и «Северное» кольца.

Рустем Нуриев стал мэром Елабуги 22 сентября.



Наталья Жирнова