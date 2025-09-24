Рустема Нуриева переизбрали главой Елабужского района
Ранее он стал мэром Елабуги
На заседании Совета Елабужского района Рустема Нуриева переизбрали главой района. Его кандидатуру представил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин от имени раиса республики Рустама Минниханова.
— Рустем Мидхатович Нуриев вам хорошо известен. Он успешно возглавляет район на протяжении последних 6 лет. За этот период благодаря активному участию муниципального района в различных программах достигнуты значительные результаты, — отметил Загидуллин.
Отмечается, что среди достижений района за последние годы при Нуриеве — открытие полилингвальной школы «Адымнар» и реконструкция Университетской школы. В рамках национального проекта «Образование» было капитально отремонтировано 20 пищеблоков и создано 7 образовательных зон «Точки роста». Особое внимание уделено транспортной доступности: в 2024 году при поддержке ОЭЗ «Алабуга» были возведены важные транспортные развязки — «Южное» и «Северное» кольца.
Рустем Нуриев стал мэром Елабуги 22 сентября.
