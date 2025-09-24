Савин: с начала года в Казани произошло 14 ДТП с самокатами и гироскутерами

При этом, по данным столичной Госавтоинспекции, за январь — июль включительно на дорогах произошло больше пяти ДТП с участием СИМ

Фото: Дмитрий Зайцев

С начала 2025 года на дорогах Казани произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (самокатами, гироскутерами, моноколесами и т.д.). Об этом заявил глава казанской Госавтоинспекции Михаил Савин. По его словам, в них пострадали 16 человек.

При этом, по данным столичной Госавтоинспекции, за январь — июль включительно на дорогах произошло больше пяти ДТП с участием СИМ. Таким образом, всего за пару месяцев количество ДТП увеличилось почти в два раза. При этом за этот же период, по данным Госавтоинспекции Татарстана, на дорогах произошло 23 ДТП с участием СИМ.

Неутешительную статистку фиксирует и «большая самокатная тройка» — Whoosh, «Юрент» и «Яндекс», которые открыто заявляют, что больше половины (60%) ДТП с участием самокатов происходят на пешеходных переходах.

Несмотря на это, власти Казани не собираются запрещать самокаты. По словам замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, последнее время самокаты используются в качестве транспорта так называемой последней мили — доехать от/до ближайшей остановки или метро.



Дмитрий Зайцев