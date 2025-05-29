ГАИ Казани поделилась примерами ДТП, после которых СИМ запретили в центре города
В Госавтоинспекции Казани рассказали, какие случаи за последние дни повлияли на запрет СИМ в исторической части города. Примеры инцидентов:
- 28 мая на Ленинской дамбе произошло столкновение электросамоката и велосипеда. В результате ДТП водитель самоката получил перелом пальца, а велосипедист госпитализирован с рассечением брови.
- 22 мая на Ленинской дамбе случилось столкновение электросамоката под управлением 16-летнего подростка и велосипеда под управлением мужчины 1992 г.р. Велосипедист получил ушиб брови и мягких тканей руки. Водитель электросамоката скрылся с места происшествия.
- 28 мая поступило сообщение о столкновении на улице Профессора Камая автомобиля Volkswagen и электросамоката под управлением 17-летеней девушки. Факт ДТП не подтвердился, однако участники устроили продолжительный словесный конфликт.
- 28 мая на Гвардейской поступило сообщение о наезде электросамоката на пешехода 1978 г.р. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что произошел словесный конфликт, в ходе которого водитель электросамоката распылил слезоточивый газ в лицо пешехода и скрылся. Факт наезда не подтвердился.
В связи с участившимися жалобами жителей на хаотичную парковку самокатов и небезопасное передвижение пользователей по тротуарам в центре города в этом сезоне парковка СИМ в данных зонах запрещена. Количество парковочных мест было сокращено с 1916 до 1443.
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