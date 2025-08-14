ДТП с самокатами: аварий меньше не стало, но Казань видит позитивные изменения

С начала года в республике произошло столько же ДТП, сколько и в прошлом году. И вроде Елабуга и готова была запретить самокаты, но дала заднюю

Количество ДТП с самокатчиками остается на уровне прошлого года

Под данным Госавтоинспекции по Татарстану, за первые семь месяцев 2025 года на дорогах Татарстана произошло 23 ДТП с участием самокатов, что на одно меньше, чем годом ранее. Вместе с тем за указанный период не было зафиксировано ни одного смертельного случая. Однако уже в начале августа в Бугульме погиб самокатчик. По данным Прокуратуры Татарстана, 16-летний подросток, управляя самокатом, влетел в столб и с серьезными травмами был госпитализирован в одну из больниц города. Спустя несколько дней несовершеннолетний скончался.

При этом, как отмечают в республиканском Минздраве, с начала летнего сезона только в Нижнекамске с различными травмами после катания на самокате обратились 95 детей. Со слов травматолога, чаще всего пациенты поступают с травмами предплечья, переломами и сотрясением мозга.

Однако говорить, что только дети нарушают правила, невозможно. По данным казанской Госавтоинспекции, 11 августа в Авиастроительном районе города 31-летний самокатчик попал под колеса автомобиля, когда пересекал пешеходный переход на самокате.

По данным республиканской ГАИ, только в Казани зафиксировано не менее пяти ДТП с участием СИМ (средств индивидуальной мобильности — самокатов, моноколес и т.д.). Там же отмечают, что с начала сезона самокатов с улиц Казани было эвакуировано 925 самокатов.

В 2025 году сезон аренды самокатов стартовал 23 апреля, и в первый же день пользователи совершили около 10 000 поездок. Об этом заявила «большая тройка» кикшеринговых сервисов — Whoosh, «Юрент» и Яндекс.Go.

Редакция «Реального времени» обратилась в пресс-службы кикшеринговых сервисов, предоставляющих услуги по аренде самокатов в Казани, — Whoosh и «Юрент». Однако ни один из сервисов не смог оперативно предоставить информацию о количестве поездок, совершенных с начала сезона. Напомним, что по итогам 2024 года, по данным Whoosh, было совершено 40,3 миллиона поездок, что на 54% больше, чем в 2023 году. Сервис «Юрент» заявил о 70 миллионах поездок по итогам 2024 года, как и у «Вуш», он вырос на 50%. Тем не менее ранее «Юрент» заявлял о росте количества поездок на 40%. Напомним, что сервис аренды от «Яндекса» в 2025 году отказался работать в столице Татарстана.

Снижение ДТП — не повод не просить самокаты на выход

Однако, несмотря на снижение количества ДТП с самокатчиками, администрации нескольких городов попросили сервисы на выход. Первопроходцем в этом вопросе стал Благовещенск. По словам мэра города Олега Имамеева, причиной послужил рост аварийности и количества травм, полученных из-за нарушений ПДД.

При этом «большая самокатная тройка» подтверждает, что больше половины ДТП (60%) происходят на пешеходных переходах.

Следом за Благовещенском пошла и татарстанская Елабуга. В июле этого года администрация заявляла о неготовности городской инфраструктуры и пригрозила вывозом самокатов на штрафстоянку. Однако через несколько дней администрация откатилась назад и заявила, что ничего не запрещала, а просто уточнила правила использования. Тогда «Юрент» назвал решение елабужского исполкома о запрете работы в городе «преждевременным и непродуктивным».

— Когда государство и бизнес сотрудничают по развитию нового транспорта, а не идут по пути запретов, это приносит свои плоды, — заявляли в пресс-службе сервиса.

Однако есть в Татарстане город, в котором 70% жителей не поддерживают появление электросамокатов. Речь о Набережных Челнах. По словам мэра автограда Наиля Магдеева, в городе нет никаких запретов, но и разрешение на их появление никто не давал из-за отсутствия четких правил и законов.

«Люди используют самокаты не в развлекательных целях»

На фоне происходящих событий комитет по транспорту исполкома Казани заявил, что не планирует запрещать самокаты в городе.

Замруководителя Исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров в разговоре с «Реальным временем» заявил, что власти города замечают тенденцию, как самокаты за последние несколько лет стали транспортом «последней мили». Например, чтобы доехать до метро, а не просто покататься по городу.

— Средняя продолжительность поездки три года назад составляла двадцать одну минуту, а сейчас — порядка восьми минут. То есть люди используют самокаты не в развлекательных целях, а для того, чтобы доехать до станции метро, до ближайшей остановки либо в обратном направлении. И самокат становится одним из сегментов транспортного сценария по пути из точки А в точку Б.

Тем не менее, по словам Шакирова, некоторые сложности все еще остаются. Среди них — дислокация парковок, которые иногда располагаются в совершенно неприспособленных для этого местах — где узкие тротуары, большое скопление туристов и высокий пешеходный трафик. Из-за этого было принято решение ликвидировать около 450 самокатных парковок.

— Не сразу компании-операторы по прокату самокатов оказались готовыми это решение исполнить, поэтому была целая серия рейдов по привлечению к административной ответственности, изъятие самокатов как орудие совершения правонарушения. В настоящее время все эти решения реализуются. Критичных вопросов нет, — уточнил Шакиров в разговоре с «Реальным временем».

