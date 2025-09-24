Александра Гуцана назначили генпрокурором России
Он занимал пост полномочного представителя президента в СЗФО
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность генпрокурора России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе отмечается, что Александр Гуцан освобождается от ранее занимаемой должности и назначается на пост генпрокурора России.
Ранее Путин предложил назначить Александра Гуцана генпрокурором России вместо Игоря Краснова, который занимал пост генпрокурора, а 24 сентября был назначен на должность председателя Верховного Суда. Гуцан занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
