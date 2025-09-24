Новости общества

Александра Гуцана назначили генпрокурором России

11:50, 24.09.2025

Он занимал пост полномочного представителя президента в СЗФО

Фото: взято с сайта szfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность генпрокурора России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что Александр Гуцан освобождается от ранее занимаемой должности и назначается на пост генпрокурора России.

Ранее Путин предложил назначить Александра Гуцана генпрокурором России вместо Игоря Краснова, который занимал пост генпрокурора, а 24 сентября был назначен на должность председателя Верховного Суда. Гуцан занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Наталья Жирнова

