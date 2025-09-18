Путин предложил назначить Александра Гуцана генпрокурором России

Путин внес представление о назначении нынешнего Генпрокурора Игоря Краснова на должность Председателя Верховного суда России

В Совет Федерации поступили представления президента России Владимира Путина с предложением о назначении новых руководителей ключевых ведомств. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Президент предложил назначить на должность Генпрокурора России Александра Гуцана, в настоящее время занимающего пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Одновременно с этим Путин внес представление о назначении нынешнего Генпрокурора Игоря Краснова на должность Председателя Верховного суда России.

Вакансия председателя Верховного суда образовалась после кончины Ирины Подносовой 22 июля. Был объявлен конкурс на замещение должности. Тогда Краснов оказался единственным кандидатом, прошедшим квалификационный экзамен.

Рената Валеева