За сутки в Татарстане пожарные 10 раз выезжали на тушение пожаров

При этом, спасатели совершили 20 выездов по ложным вызовам

Фото: Олег Тихонов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 22 сентября, 10 раз выезжали на тушение пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо этого, пожарные совершили 20 выездов по ложным вызовам и 12 раз привлекались для взаимодействия с другими службами. Также спасатели восемь раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах происшествий за отчетный период не зафиксировано.

Напомним, в Татарстане продлили режим высокой пожарной опасности лесов до 27 сентября.



Рената Валеева