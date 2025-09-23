За сутки в Татарстане пожарные 10 раз выезжали на тушение пожаров
При этом, спасатели совершили 20 выездов по ложным вызовам
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 22 сентября, 10 раз выезжали на тушение пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Помимо этого, пожарные совершили 20 выездов по ложным вызовам и 12 раз привлекались для взаимодействия с другими службами. Также спасатели восемь раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что на водных объектах происшествий за отчетный период не зафиксировано.
Напомним, в Татарстане продлили режим высокой пожарной опасности лесов до 27 сентября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».