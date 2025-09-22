В Татарстане продлили режим высокой пожарной опасности лесов до 27 сентября

Режим был введен 18 сентября и теперь продлен на пять дней

Фото: Реальное время

В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями в Татарстане продлен режим высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) до 27 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Режим был введен 18 сентября и теперь продлен на пять дней. По данным синоптиков, в период с 23 по 27 сентября на территории республики местами сохранится высокая пожарная опасность лесов.

Реальное время / realnoevremya.ru

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано14 лесных пожаров в девяти регионах страны.

Рената Валеева