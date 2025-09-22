В Татарстане продлили режим высокой пожарной опасности лесов до 27 сентября
Режим был введен 18 сентября и теперь продлен на пять дней
В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями в Татарстане продлен режим высокой пожарной опасности лесов (4-й класс) до 27 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Режим был введен 18 сентября и теперь продлен на пять дней. По данным синоптиков, в период с 23 по 27 сентября на территории республики местами сохранится высокая пожарная опасность лесов.
За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано14 лесных пожаров в девяти регионах страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».