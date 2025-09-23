Токаев и Зеленский провели переговоры на полях Генассамблеи ООН

Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

— Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества, — говорится в сообщении.

В ходе встречи Токаев призвал Зеленского «продолжать дипломатические усилия» по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским в Москве, если тот готов к переговорам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь шла о приглашении для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Зеленский от этого предложения отказался, заявив при этом о готовности к встрече «в любом формате».

80-я сессия Генассамблеи ООН открылась девятого сентября. Неделя высокого уровня, в рамках которой пройдут общие прения, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию на сессии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Рената Валеева