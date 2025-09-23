ЦБ начал работу над банкнотой номиналом 500 рублей в сиренево-фиолетовых тонах

Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу

Фото: Динар Фатыхов

Банк России приступил к разработке новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Сергей Белов в интервью РИА «Новости».

— Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей... Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница, — заявил Белов.

По его словам, ЦБ придерживается той цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы обеспечить узнаваемость номиналов для населения.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. Эксперты региональной рабочей группы еще в 2022 году сформировали предварительный список достопримечательностей, которые могут быть изображены на банкноте. После завершения работы над 1000-рублевой банкнотой, ЦБ возобновил работу над 500-рублевой купюрой.



27 октября Банк России представит новый дизайн тысячерублевой купюры. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на обратной — Музей истории государственности татарского народа и Татарстана и казанская Башня Сююмбике, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Рената Валеева