В Казани откроется бюро промышленного дизайна

В Казани планируется создание бюро промышленного дизайна, которое станет важным шагом в повышении конкурентоспособности и экспортной привлекательности местных разработок. Соответствующее соглашение было подписано на прошедшем форуме Kazan Digital Week между технопарком «Идея» и Казанским государственным институтом культуры. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Гендиректор технопарка Диас Сафин сообщил, что в настоящее время идет разработка продуктовой линейки бюро и обсуждение его специализации и задач. Ожидается, что бюро будет заниматься разработкой промышленного дизайна, включая создание концепций и прототипов, брендинг продуктов, а также UX/UI-дизайном для техники и приборов. Это включает в себя разработку интерфейсов оборудования, панелей управления и программного обеспечения.

Бюро также планирует оказывать комплексную RD-поддержку, что подразумевает совместную работу с инженерами и технологами при создании новых продуктов, а также предоставлять услуги в сфере консалтинга и обучения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Промышленное дизайн-бюро станет связующим звеном между инженерами, бизнесом и конечным пользователем. Оно позволит превращать идеи и технологии в продукты, которые будут удобными, красивыми и востребованными на рынке, — отметил Сафин. Он добавил, что первые презентации услуг бюро могут состояться уже в текущем году.

Создание бюро обусловлено растущей конкуренцией, когда визуальная и функциональная привлекательность продукта становятся ключевыми факторами успеха. Сафин подчеркнул, что компетенции в области промышленного дизайна необходимы для импортозамещения и локализации, а также для разработки собственных продуктов с нуля. Развитие аддитивных технологий и новых материалов требует переосмысления форм и конструктивных решений.

Напомним, что на Международном форуме Kazan Digital Week 2025, который прошел с 17 по 19 сентября в Казани, было подписано более 100 соглашений. В мероприятии участвовали 300 компаний и 25 тысяч человек, из которых 17 тыс. посетили форум лично. Участниками его стали представители 72 стран.



Анастасия Фартыгина