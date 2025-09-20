На форуме Kazan Digital Week подписали более 100 соглашений

Главной темой форума в этом году стал искусственный интеллект как драйвер развития различных отраслей

Фото: Динар Фатыхов

На Международном форуме Kazan Digital Week 2025, который прошел с 17 по 19 сентября в Казани, было подписано более 100 соглашений. В мероприятии участвовали 300 компаний и 25 тысяч человек, из которых 17 тысяч посетили форум лично. Участниками стали представители 72 стран.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что форум имеет высокий федеральный статус и его программа становится все более насыщенной.

— На выставке было представлено много интереснейших решений в IT-сфере, — добавил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Форум проходил в МВЦ «Казань Экспо» и собрал участников из разных стран, включая Беларусь, Индию, Китай, ОАЭ и Турцию. Среди гостей был министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, который работал на площадке два дня.

Главной темой форума в этом году стал искусственный интеллект как драйвер развития различных отраслей. В рамках мероприятия прошло более 140 событий, включая стратегические сессии, презентации реальных кейсов внедрения ИИ в госуправление, медицину, транспорт, образование и строительство, а также конференции и хакатоны. Подробнее о форуме — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина