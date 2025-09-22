Радмира Беляева избрали мэром Нижнекамска

21 мая он был официально назначен руководителем исполкома Нижнекамского района

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Радмир Беляев избран мэром города Нижнекамска.

Напомним, что 21 мая Радмир Беляев был официально назначен руководителем исполкома Нижнекамского района, его кандидатуру единогласно поддержали местные депутаты. Он хорошо известен жителям Нижнекамска, так как с октября 2016 по сентябрь 2021 года занимал должность замруководителя исполкома.

Беляев родился в Набережных Челнах и имеет три высших образования: окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию (2009 год), Казанский федеральный университет (2013 год) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (МВА, 2014 год).

Ранее Беляев занимал различные должности, в том числе был председателем местной молодежной общественной организации «Городской студенческий совет», вице-президентом «Лиги студентов РТ», главным специалистом Управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов, заместителем начальника и начальником челнинского Управления экономического развития и поддержки предпринимательства.

Рената Валеева