Радмир Беляев официально стал новым главой исполкома Нижнекамского района

. Фото: Динар Фатыхов

Радмир Беляев официально назначен руководителем исполкома Нижнекамского района. Его кандидатуру единогласно утвердили местные депутаты. Об этом сообщили на сессии исполкома города.

Беляев обозначил ключевые проблемы, которые требуют решения. Он акцентировал внимание на необходимости модернизации сетей ЖКХ, так как многие из них находятся в плохом состоянии.

— Вопрос требует системного подхода, мы будем решать его поэтапно, — уточнил новый глава.

предоставлено пресс-службой АИР

Беляев также подчеркнул, что первоочередной задачей является подготовка к новому отопительному сезону. Он добавил, что важно улучшить работу Дирекции единого заказчика и управляющей компании города.

— Многое делается для благоустройства и создания комфортной среды для жителей, однако остаются нерешенные вопросы, — сказал он.

Поддержал кандидатуру Беляева и Ильнур Гарипов, первый замруководителя администрации раиса Татарстана. Подробнее о ротации глав районов в республике — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина