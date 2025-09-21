СМИ: генерал-полковник Лапин уволен со службы и станет помощником главы Татарстана

Официальных указов об увольнении Лапина и его назначении на новую должность пока не опубликовано

Экс-командующий Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

Лапин занимал различные ключевые посты, в том числе командовал Центральным военным округом и группировкой войск «Центр» в зоне СВО в 2022 году. Позже он стал первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, а в 2024 году возглавил ЛенВО и группировку войск «Север». В августе 2025 года его сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

По информации «Татар-информа», Лапин назначен помощником раиса Татарстана. Однако, как отмечается, официальных указов об увольнении Лапина и его назначении на новую должность опубликовано не было.

В августе 2025 года генерал-полковник покинул пост командующего Ленинградским военным округом. По данным издания «Блокнот», причиной его ухода могли стать проблемы со здоровьем.

Лапин родился в 1964 году в Казани. Он имеет богатый военный опыт, включая руководство штабом группировки российских войск в Сирии в 2017 году и командование Центральным военным округом с ноября 2017 года. С октября 2018-го по январь 2019 года Лапин также командовал группировкой войск в Сирии. В 2022 году ему было присвоено звание Героя России.

Рената Валеева