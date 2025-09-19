Компания Xiaomi отозвала более 100 тысяч электромобилей

Это связано с некорректной работой системы определения критических ситуаций на дороге

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Китайский автопроизводитель Xiaomi объявил об отзыве около 116,8 тыс. электрических седанов модели SU7 стандартной версии. Причиной стали выявленные проблемы в работе системы помощи водителю. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного управления рыночного регулирования Китая.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. Установленная в этих машинах система помощи водителю может некорректно определять критические ситуации на дороге и своевременно не предупреждать об опасности.

В случае если водитель не возьмет управление автомобилем в свои руки, возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Компания планирует устранить неисправность путем дистанционного обновления программного обеспечения.

Ранее компания Geely отозвала из России почти 18 тысяч седанов Emgrand.

Наталья Жирнова