Geely отзовет почти 18 тысяч седанов Emgrand в России

Причиной отзыва стала возможность некорректной работы клапана вентиляции в крышке топливного бака

Фото: Реальное время

Российское подразделение китайского автоконцерна Geely (ООО «Джили-Моторс») объявило об отзыве 17,7 тыс. седанов Geely Emgrand для проведения проверки и возможной замены крышек топливного бака. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с ноября 2023 года по настоящее время.

Причиной отзыва стала возможность некорректной работы клапана вентиляции в крышке топливного бака, что в определенных условиях может приводить к образованию вакуума в системе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Из-за этого при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его, — пояснили в Росстандарте.

В рамках отзывной кампании на всех автомобилях будет проведена проверка и, при необходимости, замена крышки заливной горловины топливного бака, а также проверка системы вентиляции и состояния топливного бака. В случае обнаружения повреждений топливный бак и его компоненты будут заменены. Все работы будут выполнены для владельцев автомобилей бесплатно.

Рената Валеева