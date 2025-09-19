Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

ЕК намерена ввести единые правила по ограничению выдачи виз россиянам

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Европейская комиссия утвердила 19-й пакет санкций против России. Ожидается, что он будет представлен сегодня, 19 сентября, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью, ее слова цитирует ТАСС.

— Как и ожидалось, мы можем подтвердить, что ЕК внесла предложение по новому пакету санкций, 19-му пакету, — заявила Пинью на брифинге.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует выступить с заявлением совместно с главой евродипломатии Каей Каллас, чтобы объявить о новых ограничениях.

Ранее, 16 сентября, Politico сообщало о задержке рассмотрения 19-го пакета антироссийских санкций, связывая это с давлением США и ЕС на Словакию и Венгрию, требующих снижения зависимости от российской нефти. Однако, по данным издания от 18 сентября, ЕК планировала представить официальное предложение уже 19 или 22 сентября.

Согласно информации Handelsblatt от 17 сентября, в рамках нового пакета санкций Еврокомиссия намерена ввести единые правила по ограничению выдачи виз россиянам. Рестрикции также могут затронуть банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая, подозреваемые в участии в торговле российской нефтью. В санкционный список, по данным издания, также войдут дополнительные суда так называемого теневого флота.

Ранее, 13 сентября, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при условии единогласной поддержки со стороны всех членов НАТО и прекращения закупок российской нефти.



Рената Валеева