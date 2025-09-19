Терентьев назначен помощником раиса Татарстана

Он занимал пост зампредседателя Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности в Совфеде

Фото: Динар Фатыхов

Александр Терентьев, ранее представлявший Татарстан в Совете Федерации, назначен помощником раиса республики.

До назначения на новую должность он занимал пост зампредседателя Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности в Совете Федерации.

Политическая карьера Терентьева началась еще в советское время. В конце 1980-х он занимал руководящие посты в комсомольских организациях Казани. После распада СССР возглавил Фонд молодежи Московского района Казани, а с 1994 года работал в районной администрации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2000 году Терентьев перешел на работу в аппарат президента Татарстана, дослужившись до должности начальника управления по вопросам внутренней политики. В 2012 году, после избрания Минниханова руководителем республики, данное управление было преобразовано в департамент по вопросам внутренней политики, а Терентьев был назначен его главой.

Спустя год он стал замруководителя аппарата президента Татарстана, продолжая курировать вопросы внутренней политики в регионе. В 2022 году указом Минниханова он был назначен сенатором от Татарстана.

Ранее стало известно, что Тимур Нагуманов стал сенатором от республики. Указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.



Рената Валеева