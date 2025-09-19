Тимур Нагуманов стал сенатором от Татарстана — менее года он был полпредом раиса РТ в Госсовете
Указ подписал раис республики Рустам Минниханов
Тимур Нагуманов стал сенатором от Республики Татарстан. Указ подписал раис РТ Рустам Минниханов.
15 ноября 2024 года он покинул пост главы Альметьевского района Татарстана. Его отставка была утверждена депутатами на 46-й внеочередной сессии районного Совета. Нагуманов занимал должность главы района с 2019 года.
Тогда же Минниханов назначил Тимура Нагуманова своим помощником.
Справка
Нагуманов родился 23 февраля 1983 года в Казани. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, получив степень магистра экономики.
Прошел профессиональную переподготовку в Московской школе управления «СКОЛКОВО», получив степень Executive MBA. Получил квалификацию специалиста в области государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Повышение квалификации:
- 2016 год: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Повышение личной эффективности руководителя).
- 2018 год: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Управление эффективностью в условиях цифровой экономики).
- 2019 год: Курс английского языка на Мальте (уровень B1(2) по CEFR).
Опыт работы:
- С 13 сентября 2019 года занимал должность главы Альметьевска и Альметьевского района.
- С 15 ноября 2024 года занимал должность полпреда раиса республики в Госсовете Татарстана.
