Тимур Нагуманов стал сенатором от Татарстана — менее года он был полпредом раиса РТ в Госсовете

11:12, 19.09.2025

Указ подписал раис республики Рустам Минниханов

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Тимур Нагуманов стал сенатором от Республики Татарстан. Указ подписал раис РТ Рустам Минниханов.

Илья Макаров / Предоставлено организаторами фестиваля Karakuz

15 ноября 2024 года он покинул пост главы Альметьевского района Татарстана. Его отставка была утверждена депутатами на 46-й внеочередной сессии районного Совета. Нагуманов занимал должность главы района с 2019 года.

Тогда же Минниханов назначил Тимура Нагуманова своим помощником.

Рената Валеева
Справка

Нагуманов родился 23 февраля 1983 года в Казани. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, получив степень магистра экономики.

Прошел профессиональную переподготовку в Московской школе управления «СКОЛКОВО», получив степень Executive MBA. Получил квалификацию специалиста в области государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Повышение квалификации:

  • 2016 год: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Повышение личной эффективности руководителя).
  • 2018 год: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Управление эффективностью в условиях цифровой экономики).
  • 2019 год: Курс английского языка на Мальте (уровень B1(2) по CEFR).

Опыт работы:

  • С 13 сентября 2019 года занимал должность главы Альметьевска и Альметьевского района.
  • С 15 ноября 2024 года занимал должность полпреда раиса республики в Госсовете Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан

