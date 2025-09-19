Новости общества

06:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханову вручили удостоверение раиса Татарстана

09:15, 19.09.2025

Сегодня состоится церемония вступления в должность главы республики

Минниханову вручили удостоверение раиса Татарстана
Фото: с сайта rais.tatarstan.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Андрей Кондратьев вручил Рустаму Минниханову удостоверение раиса Республики Татарстан.

взято из телеграм-канала "ГАЛИМОВА"

До начала официальной церемонии вступления в должность Минниханов провел встречу с руководителями региональных отделений политических партий, принимавших участие в выборах главы республики.

16 сентября на очередном заседании ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов раиса республики. Ее члены официально подписали итоговые протоколы.

Всего в выборах участвовали 2,2 млн татарстанцев. Явка составила 75,85%.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также