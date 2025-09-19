Минниханову вручили удостоверение раиса Татарстана
Сегодня состоится церемония вступления в должность главы республики
Председатель Центральной избирательной комиссии Андрей Кондратьев вручил Рустаму Минниханову удостоверение раиса Республики Татарстан.
До начала официальной церемонии вступления в должность Минниханов провел встречу с руководителями региональных отделений политических партий, принимавших участие в выборах главы республики.
16 сентября на очередном заседании ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов раиса республики. Ее члены официально подписали итоговые протоколы.
Всего в выборах участвовали 2,2 млн татарстанцев. Явка составила 75,85%.
