Ветерана войны и пенсионерку из Бугульмы обманули на 1,5 млн рублей
Они стали жертвами телефонных мошенников
Два случая мошенничества с примирением психологического давления произошли в Бугульме. Жертвами аферистов стали два пожилых человека. Об этом сообщили в МВД Татарстана.
В первом случае, 93-летнего ветерана войны обманули серией звонков. Сначала ему позвонили и попросили паспортные данные для «замены номера домашнего телефона». Уже позднее лже-сотрудники ФСБ «запугали» пенсионера тем, что он стал жертвой мошенников. Они убедили его передать свои накопления «для проверки».
Второй жертве мошенничества, 78-летней пенсионерке, якобы позвонили из поликлиники и попросили паспортные данные для сдачи анализов. Злоумышленники действовали по той же схеме, запугав пенсионерку, что ей необходимо передать свои накопления из-за будущих проблем с законом.
Оба пенсионера передали наличные деньги курьерам, которые отправились в Казань. Сумма ущерба в первом случае — 650 тыс., во втором — 843 тыс. рублей.
Курьеров задержали, но те утверждали, что выполняли обычные заказы. По факту мошенничества заведены уголовные дела.
Ранее «Реальное время» сообщало, что мошенники выманили у жителей Альметьевска более 800 млн рублей с начала года.
