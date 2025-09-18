Мошенники выманили у жителей Альметьевска более 800 млн рублей с начала года

Зафиксировано 516 эпизодов подобных преступлений

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Жители Альметьевска стали жертвами телефонных и онлайн-мошенников на общую сумму, превышающую 800 млн рублей, с начала 2025 года. По данным правоохранительных органов, зафиксировано 516 эпизодов подобных преступлений. Об этом сообщили в администрации Альметьевска.



Напомним, что в России в целом наблюдается активизация телефонных мошенников. С июня по август было заблокировано почти 760 млн нежелательных вызовов по всей стране, при этом Казань вошла в десятку городов, лидирующих по количеству заблокированных мошеннических звонков.

Эксперты подчеркивают важность распознавания признаков мошенничества, особенно когда злоумышленники представляются госслужащими. Главный признак обмана, по словам экспертов, — это спешка и психологическое давление со стороны звонящего. Если собеседник торопит, угрожает уголовным преследованием или блокировкой счетов, это должно вызвать подозрения.

Рената Валеева