Продажи книг в магазинах упали до 18% за восемь месяцев 2025 года

Более 200 книжных магазинов закрылись за год из-за налогов и конкуренции с маркетплейсами

Продажи книг в офлайн-магазинах за январь — август 2025 года снизились на 6—18%, пишет «Коммерсантъ». При этом доля маркетплейсов в канале продаж достигла 65%. Эксперты связывают падение с перераспределением покупательского спроса в пользу онлайн-покупок и ростом издержек на производство.

По данным «Платформы ОФД», продажи в магазинах сократились на 6%, а средний чек вырос на 10% и составил 901 рубль. В МТС-банке сообщают о снижении на 8%, при этом средний чек уменьшился на 7%, до 615 рублей. В T-Pay оценивают падение в 18%, средний чек вырос на 8%, до 776 рублей. Онлайн-покупки показали иные тенденции: по данным T-Pay, средний чек в сети снизился на 9%, до 1,1 тыс. рублей. В МТС-банке отмечают рост доли цифровых книг с 27% до 33% и увеличение среднего чека на 10%, до 345 рублей. В T-Pay фиксируют рост на 12%, при этом средний чек составил 342 рубля.

Оборот книжной розницы за шесть месяцев вырос на 1,1% год к году, но эксперты связывают это с инфляцией и ростом цен. Средняя цена книги в магазинах увеличилась на 12,3%, до 546 рублей. При этом количество проданных экземпляров снизилось на 10,5%, а посещаемость магазинов — на 6,6%. В отдельных региональных сетях падение достигло 20%. В прошлом году оборот книжной розницы составил 37,4 млрд рублей, что обеспечило 38% от всего объема продаж книг. Это минимальная доля за четыре года. С 2019 по 2024 год показатель сократился на 29%.

В сети «Читай-город — Буквоед» средний чек с книгами вырос на 4%, общий средний чек — на 10,6%, до 782 рублей. Продажи художественной литературы увеличились на 13%, детской — на 4%, а нон-фикшен упал на 5%. В топ-покупок вошли книги по психологии и саморазвитию, детские развивающие издания и художественная литература.

Онлайн-сегмент продолжает расти. Выручка «Литрес» от цифровых книг за январь — август увеличилась на 12%. Средний чек в единичных покупках вырос на 5%, в подписке — на 11%. В сервисе «Строки» фиксируют рост потребления онлайн-книг на пользователя на 13%.

Эксперты отмечают, что доминирование маркетплейсов влияет на книжные магазины. Доля продаж через эти площадки за первое полугодие 2025 года выросла еще на 3% и достигла 65%. По их данным, цены на книги в среднем растут на 10—12% в год из-за увеличения стоимости бумаги, печати и логистики, а также изменения законодательства. По оценкам участников рынка, ежегодное удорожание книг составляет до 25%. Дополнительно на отрасль влияют рост налогов и нехватка типографского оборудования. Конкуренция с маркетплейсами и нагрузка на малые предприятия привели к закрытию более 200 книжных магазинов за прошлый год.

