Продажи книг в магазинах упали на 10,5% в экземплярах за первое полугодие 2025 года

Но общий оборот книжных магазинов в денежном выражении вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Фото: Артем Дергунов

Ассоциация книгораспространителей совместно с журналом «Книжная индустрия» подвела итоги продаж в офлайн-книжной рознице за первые шесть месяцев 2025 года. Общий оборот книжных магазинов в денежном выражении вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако количество проданных экземпляров снизилось на 10,5%. Рост выручки при падении продаж обеспечило повышение средней розничной цены. В первом полугодии 2025 года средняя цена книги составила 546,2 рубля, что на 12,3% выше уровня прошлого года.

Согласно данным опроса, трафик в книжных магазинах продолжает снижаться. Посещаемость крупных сетей упала на 6–10%. В некоторых региональных сетях снижение достигло 15–20%. При этом по-прежнему сохраняется разрыв между динамикой в штуках и деньгах — книги покупают реже, но дороже.

Сегмент художественной литературы для взрослых показал рост в денежном выражении на 4,8%. Его доля в общем объеме продаж достигла 36,7%. Средняя цена художественной книги составила 673,4 рубля. Детская литература также показала рост выручки — на 1,7%. Ее доля осталась стабильной на уровне 22,7% от всех продаж. Средняя цена детской книги составила 569,4 рубля. Продажи нон-фикшен сократились на 4,3%. Доля сегмента составляет 28,9%. Средняя цена нон-фикшен книги — 815,4 рубля. Продажи учебной литературы продолжили снижаться. Выручка сократилась на 7,9%, а доля от общих продаж упала до 11,7%. Средняя цена учебного издания составила 340,4 рубля.

Эксперты связывают общую динамику с изменением потребительского поведения, ростом цен, снижением трафика и общей экономической ситуацией.

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Екатерина Петрова