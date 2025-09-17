Игорь Краснов рекомендован на должность председателя Верховного суда России
Его одобрила Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей
Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей одобрила кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.
— Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Вакансия председателя Верховного суда образовалась после кончины Ирины Подносовой 22 июля. Был объявлен конкурс на замещение должности. Краснов оказался единственным кандидатом, прошедшим квалификационный экзамен.
15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела кандидатуру Краснова и рекомендовала его назначение на должность председателя Верховного суда. Теперь кандидатура Игоря Краснова будет представлена президентом РФ на рассмотрение Совета Федерации.
