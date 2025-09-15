ВККС рекомендовала Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда
Должность была открыта после смерти Ирины Подносовой в конце июля текущего года
Высшая квалификационная коллегия судей единогласно одобрила кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.
На рассмотрение коллегии был представлен единственный кандидат — действующий генеральный прокурор Игорь Краснов. Его кандидатура получила полную поддержку членов коллегии.
— Высшая квалификационная коллегия судей решила заявление Краснова о занятии им должности председателя Верховного суда РФ удовлетворить. Рекомендовать назначить Краснова на пост председателя Верховного суда России, — зачитал решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Должность председателя Верховного суда оказалась открытой после смерти Ирины Подносовой в конце июля текущего года.
