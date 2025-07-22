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Умерла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова

09:20, 22.07.2025

Эту должность она занимала с 17 апреля 2024 года

Умерла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова
Фото: скриншот из видео «Председатель Верховного Суда России Ирина Подносова рассказала о развитии судебной системы» с канала « Верховный Суд Российской Федерации»

В Москве умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда Российской Федерации с 17 апреля 2024 года.

Конкурс на должность нового председателя Верховного суда объявили 1 марта после смерти бывшего главы суда Вячеслава Лебедева 24 февраля 2024 года.

Она окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова в 1970—1975 годах. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области, а в июне 2020 года была назначена на должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.

Дарья Сайфиева

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