Умерла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова
Эту должность она занимала с 17 апреля 2024 года
В Москве умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Об этом сообщает ТАСС.
Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда Российской Федерации с 17 апреля 2024 года.
Конкурс на должность нового председателя Верховного суда объявили 1 марта после смерти бывшего главы суда Вячеслава Лебедева 24 февраля 2024 года.
Она окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова в 1970—1975 годах. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области, а в июне 2020 года была назначена на должность заместителя председателя ВС — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.
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