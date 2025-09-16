Путь по железной дороге от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 ч. 15 мин.

Такая возможность появится при открытии высокоскоростной железной магистрали между городами

Фото: Максим Платонов

Стартовало возведение первой в России высокоскоростной железной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. На пилотном участке уже ведутся строительно-монтажные работы, сообщает премьер-министр России Михаил Мишустин.

Магистраль протяженностью 679 км позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут при скорости движения поездов около 400 км/ч.

Сообщается, что параллельно развивается сеть скоростных автодорог, на которые планируется направить в течение 6 лет более 1 трлн рублей. До 2030 года планируется построить не менее 50 обходов населенных пунктов, особое внимание уделяется маршруту «Россия», соединяющему Санкт-Петербург с Владивостоком.

Сейчас протяженность скоростных автодорог составляет около 9 тыс. км, к 2030 году она превысит 10 тысяч километров. Ежегодно планируется вводить не менее 700 километров новых участков.

Ранее Мишустин сообщил, что в России появится более 4,5 тыс. км скоростных железных дорог.

Наталья Жирнова