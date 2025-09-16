Путин посетил учения «Запад-2025»

Он побывал на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

Фото: скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Президент России Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где лично проконтролировал проведение основного этапа российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025». Об этом сообщает телеграм-канал Кремля.

По словам президента, в учениях принимают участие 100 тыс. военнослужащих на 41 сухопутном и морском полигоне, а цель — отработка действий «войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства».

Напомним, учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября на военных полигонах России и Белоруссии.

Наталья Жирнова