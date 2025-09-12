Стартовали русско-белорусские военные учения «Запад-2025»

Программа учений включает отработку управления войсками при локализации угроз и восстановлении территориальной целостности

12 сентября стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025». Учение завершает годовой цикл совместной подготовки военных двух стран. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах», — говорится в сообщении Минобороны.

Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Согласно данным, к участию в мероприятии приглашены оперативные группы и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

Ранее глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что польско-белорусская граница временно закрывается на неопределенный срок. Министр подчеркнул, что закрытие не связано с проведением учений «Запад-2025», несмотря на то, что ранее сообщалось, что границу закроют именно по этой причине.



Наталья Жирнова