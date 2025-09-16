В России появится более 4,5 тыс. км скоростных железных дорог

Это позволит улучшить транспортную доступность для 100 млн жителей страны

Фото: предоставлено Сергем Саначиным

В настоящее время в России ведется строительство главной автодорожной сети, охватывающей всю территорию страны, а также прокладываются новые железнодорожные пути. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения в стране.

Сообщается, что Владимиром Путиным был утвержден план развития высокоскоростного железнодорожного сообщения протяженностью более 4,5 тыс. км. Новые магистрали свяжут Москву с Минском, Екатеринбургом, Адлером и Рязанью, что позволит улучшить транспортную доступность для 100 млн жителей страны.

Важным аспектом модернизации станет обновление транспортного парка за счет производства отечественных моделей.

По сообщению премьер-министра, в рамках национальных проектов ведется строительство автодорожной сети, прокладка железнодорожных путей на Дальнем Востоке, модернизация аэропортов и развитие внутренних водных путей. Особое внимание уделяется внедрению цифровых сервисов для пассажиров и бизнеса.



Наталья Жирнова