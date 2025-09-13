В Татарстане за 122 млн рублей улучшили систему управления дорогами
Модернизация затронула Казань и Набережные Челны
В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане внедрили современные технологии управления дорожным движением. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».
На 19 перекрестках Казани и Набережных Челнов установили современное оборудование. Специалисты смонтировали 19 специализированных контроллеров, 92 радиолокационных детектора и 19 камер видеонаблюдения.
Сообщается, что все объекты подключены к единой системе адаптивного управления дорожным движением. Она в режиме реального времени собирает данные о трафике и автоматически корректирует работу светофоров.
Общий бюджет проекта составил более 122,8 млн рублей, из них почти 97 млн рублей выделено из федерального бюджета.
Среди обновленных объектов — ключевые транспортные узлы обоих городов.
- Казань:
ул. Гагарина — ул. Октябрьская
ул. Космонавтов, 59
ул. Аграрная — автовокзал «Восточный»
ул. Петербургская — ул. Суконная
ул. Аббасова — ул. Удивительная
ул. Гладиллова — ул. Табейкина
ул. Гладиллова — ул. Энгельса
ул. Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный)
ул. Оренбургский проезд — ул. Гареева
ул. Габишева — ул. Завойского
ул. Аделя Кутуя — ул. Родины
ул. Восход, д. 7
ул. Тэцевская — ул. Теплично-Комбинатская
- Набережные Челны:
ул. Чулман — ост. Маннанова
ул. Чулман — ул. Королева
ул. Чулман — ул. Дружбы Народов
ул. Чулман — ост. «40 Комплекс»
ул. Чулман — ул. Р. Беляева
ул. Чулман — пр. Автозаводский
