В Татарстане за 122 млн рублей улучшили систему управления дорогами

11:37, 13.09.2025

Модернизация затронула Казань и Набережные Челны

Фото: Мария Зверева

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане внедрили современные технологии управления дорожным движением. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

На 19 перекрестках Казани и Набережных Челнов установили современное оборудование. Специалисты смонтировали 19 специализированных контроллеров, 92 радиолокационных детектора и 19 камер видеонаблюдения.

Сообщается, что все объекты подключены к единой системе адаптивного управления дорожным движением. Она в режиме реального времени собирает данные о трафике и автоматически корректирует работу светофоров.

    Общий бюджет проекта составил более 122,8 млн рублей, из них почти 97 млн рублей выделено из федерального бюджета.

    Среди обновленных объектов — ключевые транспортные узлы обоих городов.

    • Казань:
      ул. Гагарина — ул. Октябрьская
      ул. Космонавтов, 59
      ул. Аграрная — автовокзал «Восточный»
      ул. Петербургская — ул. Суконная
      ул. Аббасова — ул. Удивительная
      ул. Гладиллова — ул. Табейкина
      ул. Гладиллова — ул. Энгельса
      ул. Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный)
      ул. Оренбургский проезд — ул. Гареева
      ул. Габишева — ул. Завойского
      ул. Аделя Кутуя — ул. Родины
      ул. Восход, д. 7
      ул. Тэцевская — ул. Теплично-Комбинатская
    • Набережные Челны:
      ул. Чулман — ост. Маннанова
      ул. Чулман — ул. Королева
      ул. Чулман — ул. Дружбы Народов
      ул. Чулман — ост. «40 Комплекс»
      ул. Чулман — ул. Р. Беляева
      ул. Чулман — пр. Автозаводский

    Ранее сообщалось, что движение по участку автодороги М-7 закрывается на месяц.

      Наталья Жирнова

