В Татарстане за 122 млн рублей улучшили систему управления дорогами

Модернизация затронула Казань и Набережные Челны

Фото: Мария Зверева

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане внедрили современные технологии управления дорожным движением. Об этом сообщили в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

На 19 перекрестках Казани и Набережных Челнов установили современное оборудование. Специалисты смонтировали 19 специализированных контроллеров, 92 радиолокационных детектора и 19 камер видеонаблюдения.

Сообщается, что все объекты подключены к единой системе адаптивного управления дорожным движением. Она в режиме реального времени собирает данные о трафике и автоматически корректирует работу светофоров.



Общий бюджет проекта составил более 122,8 млн рублей, из них почти 97 млн рублей выделено из федерального бюджета.



Среди обновленных объектов — ключевые транспортные узлы обоих городов.

Казань:

ул. Гагарина — ул. Октябрьская

ул. Космонавтов, 59

ул. Аграрная — автовокзал «Восточный»

ул. Петербургская — ул. Суконная

ул. Аббасова — ул. Удивительная

ул. Гладиллова — ул. Табейкина

ул. Гладиллова — ул. Энгельса

ул. Чуйкова — ост. Дружбы (пешеходный)

ул. Оренбургский проезд — ул. Гареева

ул. Габишева — ул. Завойского

ул. Аделя Кутуя — ул. Родины

ул. Восход, д. 7

ул. Тэцевская — ул. Теплично-Комбинатская

Набережные Челны:

ул. Чулман — ост. Маннанова

ул. Чулман — ул. Королева

ул. Чулман — ул. Дружбы Народов

ул. Чулман — ост. «40 Комплекс»

ул. Чулман — ул. Р. Беляева

ул. Чулман — пр. Автозаводский

Наталья Жирнова