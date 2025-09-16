Новости общества

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд

15:45, 16.09.2025

Он скончался на 89-м году жизни

Фото: скриншот из видео «Robert Redford retires from acting as a bankrobber who won't quit» с канала «PBS NewsHour»

На 89-м году жизни скончался известный американский актер и режиссер Роберт Редфорд. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Среди самых известных его работ — фильмы «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора» и «Вся президентская рать».

Помимо актерской деятельности, Редфорд проявил себя и как режиссер. Особого признания добилась его картина «Обыкновенные люди», вышедшая в 1981 году. За эту работу он был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».

Ранее на 84-м году жизни скончался художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере.

Наталья Жирнова

