Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере

Стюарт Крэйг скончался на 84-м году жизни

На 84-м году жизни скончался известный британский художник-постановщик Стюарт Крэйг. Новость о кончине трехкратного обладателя премии «Оскар» сообщила Британская гильдия художников-постановщиков.

О смерти сообщил один из его учеников, художник Ник Ламонт. По его словам, Крэйг скончался 7 сентября 2025 года после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.

Особую известность ему принесла работа над всеми фильмами знаменитой киносаги о Гарри Поттере, где он отвечал за создание визуальной атмосферы волшебного мира.

Наталья Жирнова