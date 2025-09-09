Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере
Стюарт Крэйг скончался на 84-м году жизни
На 84-м году жизни скончался известный британский художник-постановщик Стюарт Крэйг. Новость о кончине трехкратного обладателя премии «Оскар» сообщила Британская гильдия художников-постановщиков.
О смерти сообщил один из его учеников, художник Ник Ламонт. По его словам, Крэйг скончался 7 сентября 2025 года после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.
Особую известность ему принесла работа над всеми фильмами знаменитой киносаги о Гарри Поттере, где он отвечал за создание визуальной атмосферы волшебного мира.
