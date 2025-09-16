Суд постановил экстрадировать украинца в Германию по делу о «Северных потоках»

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Максим Платонов

Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве трубопроводов «Северный поток». Об этом говорится в документе, оказавшемся у ТАСС.

Суд счел достаточными основания для передачи Кузнецова Германии, где ему предъявлено обвинение в «антиконституционной диверсии», предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Суд отверг аргументы защиты, в частности довод адвоката Николы Канестрини об «иммунитете» Кузнецова как военнослужащего «государства, находящегося в состоянии войны». В обоснование решения суд ссылался на различные источники, включая иностранные СМИ и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В документе отмечается, что Кузнецов родился в России 2 января 1976 года, однако подчеркивается, что на тот момент речь могла идти об СССР, город рождения не указан.

Адвокат Канестрини намерен обжаловать решение в Кассационном суде, утверждая, что права его подзащитного нарушены. Он также отметил, что украинская сторона не проявила интереса к судьбе Кузнецова, бывшего служащего ее Вооруженных сил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кузнецов был арестован в Италии 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими властями. Итальянский суд оставил его под стражей на время рассмотрения запроса об экстрадиции. По данным германских СМИ, Кузнецов является главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов.

Напомним, 26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Россия считает, что подрыв был совершен при поддержке США, и квалифицирует произошедшее как акт международного терроризма.

Рената Валеева