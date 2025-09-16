Минпросвещения учредило Совет по защите чести и достоинства педагогов
Он призван рассматривать сложные и спорные ситуации, поступающие из региональных комиссий
Минпросвещения России объявило о создании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
Совет призван рассматривать сложные и спорные ситуации, поступающие из региональных комиссий, и разрабатывать рекомендации по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Важно отметить, что все решения совета носят рекомендательный характер.
В состав Совета вошли представители Минпросвещения, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ, а также ведущие эксперты в сфере образования.
Сопредседателями Совета назначены министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова. Заместителями сопредседателей стали замминистра просвещения РФ Ольга Колударова и зампредседателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко.
Как пояснили в ведомстве, создание Совета стало логичным продолжением работы по укреплению статуса педагога.
Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения рассматривает возможность повышения заработной платы учителей по всей стране.
