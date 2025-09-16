Минпросвещения учредило Совет по защите чести и достоинства педагогов

Он призван рассматривать сложные и спорные ситуации, поступающие из региональных комиссий

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России объявило о создании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Совет призван рассматривать сложные и спорные ситуации, поступающие из региональных комиссий, и разрабатывать рекомендации по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Важно отметить, что все решения совета носят рекомендательный характер.

В состав Совета вошли представители Минпросвещения, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ, а также ведущие эксперты в сфере образования.

Сопредседателями Совета назначены министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова. Заместителями сопредседателей стали замминистра просвещения РФ Ольга Колударова и зампредседателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как пояснили в ведомстве, создание Совета стало логичным продолжением работы по укреплению статуса педагога.

Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения рассматривает возможность повышения заработной платы учителей по всей стране.



Рената Валеева