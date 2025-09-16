Минпросвещения допустило повышение зарплаты учителей по всей стране
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов
Минпросвещения России рассматривает возможность повышения заработной платы учителей по всей стране. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах ВЭФ в интервью РИА «Новости».
— Зарплата должна быть понятной, прозрачной, и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы, — заявил министр.
Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения совместно с Минтрудом осуществляют мониторинг, чтобы средний уровень заработной платы учителей не опускался ниже средней зарплаты по регионам.
— Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, — растет зарплата учителя, — добавил он.
В марте текущего года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах правительства утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году с последующим внедрением во всех образовательных организациях страны с 2027 года.
Ранее раис Татарстана подписал указ о присуждении Госпремии республики за выдающиеся достижения в области педагогики имени М.И. Махмутова в 2025 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».