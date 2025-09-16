Минпросвещения допустило повышение зарплаты учителей по всей стране

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России рассматривает возможность повышения заработной платы учителей по всей стране. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах ВЭФ в интервью РИА «Новости».

— Зарплата должна быть понятной, прозрачной, и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы, — заявил министр.

Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения совместно с Минтрудом осуществляют мониторинг, чтобы средний уровень заработной платы учителей не опускался ниже средней зарплаты по регионам.

— Соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, — растет зарплата учителя, — добавил он.

В марте текущего года вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах правительства утвердить новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году с последующим внедрением во всех образовательных организациях страны с 2027 года.

Ранее раис Татарстана подписал указ о присуждении Госпремии республики за выдающиеся достижения в области педагогики имени М.И. Махмутова в 2025 году.

Рената Валеева