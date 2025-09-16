АвтоВАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю на полгода

Его отменят при улучшении ситуации с продажами автомобилей

Фото: Максим Платонов

Режим сокращенной четырехдневной рабочей недели будет введен на АвтоВАЗе с 29 сентября. Как ожидается, он продлится до 6 месяцев, до 28 марта 2026 года, однако может быть отменен до истечения этого срока при улучшении ситуации на автомобильном рынке, сообщается в материалах профсоюзной организации автопроизводителя.



— В целях сохранения рабочих мест и трудового коллектива, а также недопущения массового сокращения работников предприятия планируется введение режима четырехдневной неполной рабочей недели с 29 сентября 2024 года сроком на шесть месяцев, — говорится в материалах презентации вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михаленко.

В презентации отмечается, что «при улучшении ситуации с продажами автомобилей режим четырехдневной рабочей недели будет отменен».

Реальное время / realnoevremya.ru

Для поддержания уровня доходов работников руководство предприятия обратилось в федеральные и региональные органы власти с просьбой о выделении средств для организации временных работ, таких как увеличение выпуска запчастей, организация дополнительных ремонтов оборудования, работ по улучшению условий труда и обучению сотрудников.



По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей Lada в РФ за 8 месяцев 2025 года упали на 24,9%, до 211,331 тыс. шт.

Ранее АвтоВАЗ объявил об отзыве 22 936 автомобилей Lada Niva Legend и Niva Travel в России для установки блоков системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и блоков управления подушками безопасности.

Рената Валеева