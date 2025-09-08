АвтоВАЗ отзовет почти 23 тыс. Niva для установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Отзыву подлежат 8 912 Lada Niva Legend, выпущенных с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, а также 14 024 Lada Niva Travel
Компания АвтоВАЗ объявила об отзыве 22 936 автомобилей Lada Niva Legend и Niva Travel в России для установки блоков системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и блоков управления подушками безопасности. Об этом сообщил Росстандарт.
- Отзыву подлежат 8 912 Lada Niva Legend, выпущенных с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года, а также 14 024 Lada Niva Travel, проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023 года.
Владельцам этих автомобилей установят отсутствующие блоки бесплатно. Для Niva Legend это будут блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» и системы надувных подушек безопасности, а для Niva Travel — только блоки вызова экстренных служб.
Представители АвтоВАЗа уведомят владельцев о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения работ. Также самостоятельно проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или через сервис Auto.ru.
