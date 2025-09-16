В соседней с Татарстаном Башкирии запретили публикацию информации об атаках БПЛА

Аналогичные меры ранее были приняты властями Краснодарского края, Белгородской области, Марий Эл и Татарстана

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о запрете распространения в интернете, СМИ, мессенджерах и социальных сетях информации об атаках беспилотников и последствиях их применения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, под запрет попадает любая информация, включая фотографии и видео, позволяющая идентифицировать тип беспилотных летательных аппаратов, место их запуска, нахождения и падения. Также запрещено сообщать об объектах атаки, фактах их поражения и нанесенном ущербе.

Кроме того, указ запрещает публикацию сведений о применении средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Исключение сделано для распространения информации органами власти и публикаций со ссылкой на официальные источники.

Напомним, что аналогичные меры ранее были приняты властями Краснодарского края, Белгородской области, Марий Эл и Татарстана.

Последний раз Башкирия подвергалась атаке БПЛА 13 сентября, когда два дрона были сбиты над предприятием «Башнефти».

Рената Валеева