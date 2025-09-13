Предприятие «Башнефти» атаковали украинские беспилотники
В соседней с Татарстаном республике украинские БПЛА атаковали предприятие
Предприятие «Башнефти» атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров.
По сообщению главы республики, силами ПВО был сбит БПЛА, который вследствие повреждения упал на здание завода. Уточняется, что погибших нет, в самом здании пожар.
— Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют, — написал Хабиров.
Ранее в аэропорте Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Российские силы ПВО за ночь сбили 42 украинских БПЛА.
